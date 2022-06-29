Червень, 28 в 21:58

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що п’ять місяців війни змусили українців скоригувати свої очікування. Спочатку всі думали, що війна буде короткою, а тепер дедалі більше говорять про затяжний воєнний конфлікт.

Про це Зеленська сказала в інтерв’ю телеканалу CNN.

– Дуже важко протриматись п’ять місяців. Нам потрібно накопичувати сили, нам треба заощаджувати енергію. Ми не бачимо кінця нашим стражданням, – сказала Зеленська.

CNN зазначає, що хоча Київ здобув низку перемог після масштабного вторгнення Росії, ситуація дещо змінюється на користь Кремля, особливо на сході.

Зараз дивляться

Чоловік Зеленської, президент Володимир Зеленський, у понеділок заявив лідерам G7, що хоче покласти край війні в Україні до початку наступного року.

Зараз бої продовжуються на сході, а ракетні удари РФ завдає по всій країні. Наприклад, учорашній обстріл міста Кременчук, де ракети влучили у торговельний центр, в якому перебувало щонайменше 1 тис. осіб.

Зеленська назвала цей обстріл актом тероризму та сказала, що шокована інцидентом.

– Нас багато разів шокували. Я не знаю, чим нас ще можуть шокувати окупанти, — сказала Олена Зеленська.

Вона також розповіла, що вона та її діти не бачили Зеленського два місяці війни. У перші дні війни президент жив у своєму кабінеті.

За словами Зеленської, майже половина всіх українських сімей були розлучені війною.

Вона сказала, що, як і інші, намагається знайти радість у простих речах, навіть якщо вони скороминущі.

Раніше в інтерв’ю французькому телеканалу France 5 перша леді Олена Зеленська заявила, що не залишала територію України з початку повномасштабного вторгнення військ РФ.