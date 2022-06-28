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Факти / Україна

Знову якесь “задимлення”: у Перевальську на Луганщині сталися вибухи на базі росіян

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Знову якесь “задимлення”: у Перевальську на Луганщині сталися вибухи на базі росіян

У тимчасово окупованому Перевальську Луганської області у вівторок, 28 червня, сталася пожежа у військовій частині окупантів.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Там натякнули на гарну роботу українських захисників.

– Тим часом у тимчасово окупованому Перевальську зафіксовано “бавовну” та задимлення. Задимлення проходить не на складі БК, а в розташуванні особового складу. Ніхто не сумнівається, що росіяни понапивалися і понакурювалися, де не слід. Адже Перевальськ за 60 км від позицій ЗСУ, – зазначили вони.

Зараз дивляться

Російські ЗМІ пишуть про ураження ремонтного заводу, на якому було багато окупантів та військової техніки. Керівництво так званої ЛНР підтвердило удар, заявивши, по позиціях росіян вдарили РСЗВ HIMARS.

Водночас українська сторона удар поки не підтвердила і не спростувала.

Зазначимо, що Перевальськ — українське місто, у Алчевському районі Луганської області. Колишній адміністративний центр Перевальського району. Наразі одне з міст, окупованих РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 125-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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