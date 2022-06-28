Червень, 28 в 11:46

У тимчасово окупованому Перевальську Луганської області у вівторок, 28 червня, сталася пожежа у військовій частині окупантів.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Там натякнули на гарну роботу українських захисників.

– Тим часом у тимчасово окупованому Перевальську зафіксовано “бавовну” та задимлення. Задимлення проходить не на складі БК, а в розташуванні особового складу. Ніхто не сумнівається, що росіяни понапивалися і понакурювалися, де не слід. Адже Перевальськ за 60 км від позицій ЗСУ, – зазначили вони.

Зараз дивляться

Російські ЗМІ пишуть про ураження ремонтного заводу, на якому було багато окупантів та військової техніки. Керівництво так званої ЛНР підтвердило удар, заявивши, по позиціях росіян вдарили РСЗВ HIMARS.

????????????сьогодні прилетіло в Перевальск,Точка У вже не модна ,зараз модно РСЗО М142 HIMARS.

“Говорят на РМЗ раненые есть, очень много машин военных повреждено,попало в базу,возле стенда и ещё куда-то. Там сейчас скорая,пожарки и дороги перекрыты ” pic.twitter.com/OLngUqp53d — garuda 64 (@64_garuda) June 28, 2022

Водночас українська сторона удар поки не підтвердила і не спростувала.

Зазначимо, що Перевальськ — українське місто, у Алчевському районі Луганської області. Колишній адміністративний центр Перевальського району. Наразі одне з міст, окупованих РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 125-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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