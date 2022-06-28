Червень, 28 в 8:26

Армія РФ наступає на Слов’янськ. Українські захисники змогли відбити штурм росіян у напрямку Довгалівка — Залиман та зупинили наступ в напрямку Довгеньке – Долина.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

– На Слов’янському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку Довгеньке – Долина та створює умови для наступу на Слов’янськ. Спробу ворожого наступу наші захисники рішуче зупинили та відкинули ворога назад, – зазначили у Генштабі.

Також вони повідомили, що основні зусилля зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ.

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Крім того, на Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ до державного кордону України.

Українські воїни успішно відбили штурмові дії противника у напрямку Довгалівка – Залиман.

На Лисичанському напрямку, ворог веде штурмові дії у напрямку Вовчоярівка – південна околиця Лисичанського НПЗ. Не полишає надії взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ.

ЗСУ відбили штурм у напрямку Єгорівка – Павлівка. Ворог із втратами відійшов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 125-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Генштаб ЗСУ