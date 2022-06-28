ЗСУ зупинили і відкинули ворога на Слов’янському та Харківському напрямках
Армія РФ наступає на Слов’янськ. Українські захисники змогли відбити штурм росіян у напрямку Довгалівка — Залиман та зупинили наступ в напрямку Довгеньке – Долина.
Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
– На Слов’янському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку Довгеньке – Долина та створює умови для наступу на Слов’янськ. Спробу ворожого наступу наші захисники рішуче зупинили та відкинули ворога назад, – зазначили у Генштабі.
Також вони повідомили, що основні зусилля зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ.
Крім того, на Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ до державного кордону України.
Українські воїни успішно відбили штурмові дії противника у напрямку Довгалівка – Залиман.
На Лисичанському напрямку, ворог веде штурмові дії у напрямку Вовчоярівка – південна околиця Лисичанського НПЗ. Не полишає надії взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ.
ЗСУ відбили штурм у напрямку Єгорівка – Павлівка. Ворог із втратами відійшов.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 125-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Генштаб ЗСУ