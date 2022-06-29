Для студентів з України: Університет Торонто та KSE пропонують навчання в Канаді

Червень, 29 в 14:15

Київська школа економіки (KSE) та Школа міжнародних відносин та публічної політики імені Манка Університету Торонто оголошують про партнерство та початок набору заявок на дві магістерські програми – з міжнародних відносин та публічної політики.

У випускіників буде можливість отримати подвійний диплом. 30 студентів з України, чиє навчання перервала повномасштабна війна, у вересні розпочнуть безкоштовне навчання в Канаді.

Окрім того, школа імені Манка прийме низку викладачів KSE як запрошених професорів або стипендіатів, що забезпечить для них можливість продовжувати викладати та брати участь у спільних дослідженнях.

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– Школа імені Манка рада співпрацювати із KSE. Разом ми зможемо підготувати майбутніх експертів, публічних та приватних лідерів в Україні. Це партнерство гарантує, що ці студенти продовжать своє навчання, здобудуть дипломи світового рівня обох закладів та отримають відповідний досвід роботи в межах нашої програми стажування та діяльності з підвищення кваліфікації, – наголосив професор та директор Школи імені Манка Пітер Лоуен.

До участі у відборі запрошуються представники органів влади, громадських організацій та аналітичних центрів, які готові розвиватись професійно та розвивати свої інституції, а також випускники бакалаврату, що прагнуть зробити свій якісний внесок в розбудову країни.

Апліканти повинні подати заявку на участь у відборі до 8 липня, скласти вступні випробування в KSE. Відібрані на основі іспитів вступники мають зареєструватися на сайті Школи міжнародних відносин та публічної політики імені Манка Університету Торонто.

Після отримання підтвердження про успішне проходження відбору від Школи імені Манка потрібно виконати вимоги до зарахування до KSE.

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Магістерські програми орієнтовані людей, які мають лідерські якості та прагнуть навчитися ефективно вирішувати складні проблеми політики.

Вони надають студентам доступ до унікального досвіду провідних професорів зі світовим ім’ям та водночас зберігають тісний зв’язок з українським контекстом завдяки участі студентів в аналітичних проєктах Київської школи економіки, які допомагають країні під час війни. На додаток до дворічної програми студенти також проходитимуть додаткові курси від KSE.

– Наша країна потребуватиме професіоналів, які зможуть бути лідерами у відбудові післявоєнної України. Ми неймовірно вдячні нашим партнерам з Університету Торонто та канадського уряду за надання такої можливості», – зазначив ректор Університету KSE Тимофій Брік.

Зі свого боку президент Київської школи економіки Тимофій Милованов наголосив, що KSE бореться за інтелектуальний суверенітет України, тому щаслива партнерству з Університетом Торонто у цій роботі.

Студенти отримають повну підтримку від Університету Торонто та матимуть право на фінансову підтримку від Mitacs – канадської некомерційної дослідницької організації.

– Mitacs пишається тим, що надає фінансову підтримку студентам, аби вони могли приїхати на навчання до Канади, до Школи міжнародних відносин та публічної політики імені Манка. Це є лише частиною наших ширших зусиль, щоб допомогти студентам з України отримати важливі дослідницькі можливості, незважаючи на незаконне вторгнення Росії. Ми й надалі будемо стояти на боці України, – зазначив Джон Хепберн, генеральний директор Mitacs.

По завершенню магістратури випускники отримають диплом KSE за спеціальністю 281 публічне управління та адміністрування та Школи міжнародних відносин та публічної політики імені Манка.

Більше дізнатися про програму та подати заявку на навчання можна за посиланням.