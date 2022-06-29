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Факти / Україна

Допомагали РФ на окупованих територіях: СБУ викрила ще 5 колаборантів

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
Допомагали РФ на окупованих територіях: СБУ викрила ще 5 колаборантів

СБУ повідомила про підозри у колабораційній діяльності ще п’ятьом колишнім посадовцям з Донецької та Луганської областей. Вони допомагали Росії на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, перед законом постане “банкір”, який у змові з російськими кураторами створив і очолив у Маріуполі псевдоутворення, що за своїм функціоналом нагадує “Центробанк днр”.

Крім того, СБУ підозрює ще двох колаборантів, які погодились тимчасово очолити незаконні структури у Троїцькому та Сватівському районах Луганської області.

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Також викрито депутатку Міловської селищної ради, яка представляла заборонену в Україні партію ОПЗЖ. Вона за власним бажанням стала “заступником голови Міловської районної адміністрації лнр”.

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Ще одна прихильниця “русского мира” під час тимчасової окупації Херсона добровільно зайняла посаду так званого “начальника департамента образования и науки”.

Стосовно усіх цих осіб СБУ проводить досудове розслідування за статтею 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Їм загрожує 10 років ув’язнення.

Допомагали РФ на окупованих територіях: СБУ викрила ще 5 колаборантів / 3 фотографии

Джерело: СБУ

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