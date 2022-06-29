Червень, 29 в 15:51

СБУ повідомила про підозри у колабораційній діяльності ще п’ятьом колишнім посадовцям з Донецької та Луганської областей. Вони допомагали Росії на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, перед законом постане “банкір”, який у змові з російськими кураторами створив і очолив у Маріуполі псевдоутворення, що за своїм функціоналом нагадує “Центробанк днр”.

Крім того, СБУ підозрює ще двох колаборантів, які погодились тимчасово очолити незаконні структури у Троїцькому та Сватівському районах Луганської області.

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Також викрито депутатку Міловської селищної ради, яка представляла заборонену в Україні партію ОПЗЖ. Вона за власним бажанням стала “заступником голови Міловської районної адміністрації лнр”.

Ще одна прихильниця “русского мира” під час тимчасової окупації Херсона добровільно зайняла посаду так званого “начальника департамента образования и науки”.

Стосовно усіх цих осіб СБУ проводить досудове розслідування за статтею 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Їм загрожує 10 років ув’язнення.

Допомагали РФ на окупованих територіях: СБУ викрила ще 5 колаборантів / 3 фотографии

Джерело: СБУ