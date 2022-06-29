Червень, 29 в 18:54

Харків укріплюють кількома кільцями оборони, оскільки російські окупанти продовжують щодня обстрілювати місто.

Про це на засіданні виконкому міськради повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що українська ППО не може впоратися з такою кількістю ворожих атак.

– Зрозуміло, що сьогодні нас обстрілюють щодня. Зрозуміло, що ракети долітають, попри те, що ми маємо систему ППО та зброю. Але, на жаль, ту відстань, яка сьогодні є, а росіяни сьогодні з Білгородської області нещадно обстрілюють місто Харків. Десь ППО працює, десь не працює. Але те, що ми сьогодні робимо – зміцнюємо Харків кількома кільцями оборони, – заявив мер.

Терехов додав, що харківські комунальники та будівельники допомагають військовим обладнати оборонні споруди для захисту міста.

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Зазначимо, що росіяни атакують Харків мало не щодня. 27 червня під ворожий вогонь потрапив район Північна Салтівка. Тоді внаслідок обстрілу чотири людини загинуло, ще 20 – дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 126-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Харківська ОВА