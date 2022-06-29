Канада виділить Україні додаткову фінансову допомогу

Червень, 29 в 8:53

Канада виділить Україні 151,7 млн канадських доларів (понад 112 млн американських доларів) на нову гуманітарну допомогу, допомогу у сфері розвитку, підтримку миру та безпеки.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо. 75 млн канадських доларів із виділеної суми передбачені на гуманітарну допомогу, щоб допомогти українцям отримати продовольство, невідкладну грошову допомогу, захист і медичні послуги.

Ще 52 млн канадських доларів спрямовуються на допомогу у сільськогосподарському секторі, зокрема на покращення безпеки продовольства шляхом вирішення проблем із зерновими сховищами.



Зараз дивляться

15 млн канадських доларів спрямують на розмінування, а 9,7 млн – на сприяння притягнення до відповідальності винних у порушеннях прав людини.



Крім цього, Джастін Трюдо оголосив про виділення кредиту для України на суму 200 млн канадських доларів через Міжнародний валютний фонд, щоб допомогти нашій країні задовольнити нагальні потреби у ліквідних коштах.



Додатково він заявив про виділення ще 73 млн на гуманітарну допомогу, щодо якої Канада взяла зобов’язання 9 квітня. Тепер ці кошти виділені для реагування на кризу в Україні і у сусідніх країнах.

Джерело: Прем’єр-міністр Канади