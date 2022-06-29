Карта бойових дій на 29.06.2022 – ситуація на фронті

Червень, 29 в 12:26

29 червня Росія намагається оточити Лисичанськ Луганської області, а також стягує батальйонні тактичні групи та додаткове озброєння для посилення своїх позицій на фронті.

Карта бойових дій в Україні на 29.06.2022

На Волинському та Поліському напрямках Білорусь перевіряє бойову готовність своїх Збройних сил.

До 16 липня під час військових зборів із військовозобов’язаними в Гомельській області білоруси відпрацьовуватимуть формування окремих стрілецьких батальйонів територіальних військ, організацію охорони та оборони об’єктів, а також проводитимуть бойове злагодження.

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У прикордонних районах на території Брянської та Курської областей РФ, що на Сіверському напрямку, росіяни продовжують утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1 танкової, 20 загальновійськової армій та підрозділи повітряно-десантних військ.

У безпосередній близькості до державного кордону України загарбники розгорнули реактивні системи залпового вогню Град для обстрілу районів Сумської області.

Позиції Сил оборони в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей росіяни 28 червня обстріляли з артилерії.

На Харківському напрямку підрозділи армії РФ утримують раніше зайняті позиції та вдалися до повітряної розвідки, щоб уточнити положення українських військ у районах Циркунів та Кутузівки.

На Слов’янському напрямку росіяни штурмом намагаються вийти на рубіж Богородичного – Краснопілля та створити умови для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ.

Під ворожим вогнем перебували позиції українських військ у районах населених пунктів Маяки та Серебрянка.

На цей напрямок окупанти задля логістичного забезпечення та комплектування військ, що зазнали втрат, перемістили озброєння та військову техніку.

Росіяни наступають у бік Вовчоярівки – Верхньокам’янки на Лисичанському напрямку та в бік Мідної Руди – Клинового на Бахмутському напрямку.

За даними Генштабу ЗСУ, армія Росії має частковий успіх – закріплюється в північній частині Клинового та поблизу траси Е-40, що в районі Вуглегірської ТЕС.

Щоб зберегти темп наступу на цьому напрямку окупанти посилили угруповання однією батальйонною тактичною групою.

На Новопавлівський напрямок росіяни перемістили до двох батальйонних тактичних груп з Авдіївського та Бахмутського напрямків.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках ворог систематично відкриває вогонь, щоб скувати підрозділи Сил оборони України та не допустити їх перекидання на інші напрямки.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи загарбників основні зусилля зосереджують на тому, щоб утримати раніше зайняті рубежі та завадити контрнаступу ЗСУ в Херсонській та Миколаївській областях.

До однієї батальйонної тактичної групи росіяни перемістили на Криворізький напрямок, щоб посилити свої підрозділи.

На Миколаївському напрямку російські військові додатково розгорнули зенітну ракетну батарею С-300ВМ, щоб прикрити райони зосередження озброєння та військової техніки.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування ракетного озброєння перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Втрати РФ на 29 червня 2022

особового складу – близько 35 450 (+200),

танків – 1 572 (+5),

бойових броньованих машин – 3 720 (+16),

артилерійських систем – 781 (+3),

реактивних систем залпового вогню – 246 (+3),

засобів протиповітряної оборони – 103 (+1),

літаків – 217,

гелікоптерів – 185,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 640 (+4),

крилатих ракет – 142 (+3),

кораблів (катерів) – 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 598 (+9),

спеціальної техніки – 61.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 126-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.