На Херсонщині окупанти з нової ротації викрадають людей, заселяються в будинки та мародерствують

Червень, 29 в 17:59

В окупованих громадах Херсонщини ситуація залишається напруженою. Мешканці багатьох населених пунктів розповідають про те, що у них відбувається ротація військ РФ.

– Нові окупанти заселяються в будинки, чиї господарі виїхали. Продовжується мародерство і викрадення людей, – розповів речник ОК Південь.

Також зазначається, що рух спротиву на Херсонщині змушує колаборантів нервувати. У День Конституції на вулицях Херсона з’явились мотиваційні листівки, графіті та синьо-жовті стрічки.

Джерело: ОК Південь