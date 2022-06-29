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Факти / Україна

На Херсонщині окупанти з нової ротації викрадають людей, заселяються в будинки та мародерствують

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
херсонщина

В окупованих громадах Херсонщини ситуація залишається напруженою. Мешканці багатьох населених пунктів розповідають про те, що у них відбувається ротація військ РФ.

– Нові окупанти заселяються в будинки, чиї господарі виїхали. Продовжується мародерство і викрадення людей, – розповів речник ОК Південь.

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Також зазначається, що рух спротиву на Херсонщині змушує колаборантів нервувати. У День Конституції на вулицях Херсона з’явились мотиваційні листівки, графіті та синьо-жовті стрічки.

Джерело: ОК Південь

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