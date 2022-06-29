Накопичила понад 15 крилатих ракет: у Чорному морі РФ збільшила корабельне угруповання

Червень, 29 в 18:49

В акваторії Чорного моря вороже корабельне угруповання збільшилося на один великий десантний корабель.

Загалом зараз в Чорному морі РФ накопичила понад півтора десятка крилатих ракет для завдання ударів по Україні.

– В Чорному морі триває операція на острові Зміїному. Вороже корабельне угруповання після шторму поповнилось 1 ВДК, продовжує погрожувати застосуванням понад півтора десятка крилатих ракет, – йдеться у повідомленні ОК Південь.

Також вкотре закликали не наражати себе на небезпеку та наголосили, що для пляжного відпочинку зараз не найкращій час.

– Характерні обстріли узбережжя, післяштормова імовірність принесення до берегу морських мін та усвідомлення, що ворожа активність на південному напрямку відчайдушно нарощується є красномовним підтвердженням, що пляжний відпочинок зараз не на часі, що узбережжя – це зона небезпеки, – зазначили в оперативному командуванні.

Джерело: ОК Південь