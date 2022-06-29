Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Накопичила понад 15 крилатих ракет: у Чорному морі РФ збільшила корабельне угруповання

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
Чорне море

В акваторії Чорного моря вороже корабельне угруповання збільшилося на один великий десантний корабель.
Загалом зараз в Чорному морі РФ накопичила понад півтора десятка крилатих ракет для завдання ударів по Україні.

– В Чорному морі триває операція на острові Зміїному. Вороже корабельне угруповання після шторму поповнилось 1 ВДК, продовжує погрожувати застосуванням понад півтора десятка крилатих ракет, – йдеться у повідомленні ОК Південь.

Також вкотре закликали не наражати себе на небезпеку та наголосили, що для пляжного відпочинку зараз не найкращій час.

Читайте
РФ використовує платформи у Чорному морі, як щит, ховаючи за ними свої військові кораблі - експерт

– Характерні обстріли узбережжя, післяштормова імовірність принесення до берегу морських мін та усвідомлення, що ворожа активність на південному напрямку відчайдушно нарощується є красномовним підтвердженням, що пляжний відпочинок зараз не на часі, що узбережжя – це зона небезпеки, – зазначили в оперативному командуванні.

Джерело: ОК Південь

Зараз дивляться

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка