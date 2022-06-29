Червень, 29 в 15:07

СБУ затримала у Києві генерального директора однієї з приватних авіакомпаній, який всупереч вимогам воєнного стану не повернув у держвласність орендовані вертольоти. Їх загальна вартість становить майже $500 тисяч.

– Ця авіатехніка мала бути задіяна для виконання бойових завдань Національною гвардією України під час агресії РФ. Натомість власник компанії заробляв десятки млн грн на суборенді літальних апаратів на території Західної Африки, – йдеться у повідомленні СБУ.

У 2002 році одна з військових частин передала 9 багатофункціональних вертольотів Мі-8МТ і один Мі-8МТВ в оренду приватній компанії.

– У разі введення воєнного стану вона (приватна компанія, – Ред.) зобов’язувалася повернути повітряні судна на базовий аеродром. Однак керівник авіакомпанії порушив вимоги закону і залишив гелікоптери за кордоном. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру, – пояснили в СБУ.

Не повернув 10 вертольотів для потреб Нацгвардії: СБУ затримала гендиректора авіакомпанії / 4 фотографии

Джерело: СБУ