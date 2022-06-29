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Факти / Україна

Під завалами будівлі у Дніпрі рятувальники знайшли тіла двох загиблих – ОВА

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Під завалами будівлі у Дніпрі рятувальники знайшли тіла двох загиблих – ОВА

Під завалами будівлі автотранспортного підприємства у Дніпрі, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих цивільних.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

– На ранок прийшли погані новини. Під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих – чоловіка та жінку. Ці люди опинилися у епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди.

На місці прильоту фахівці виявили уламки ракети Калібр.

Напередодні ворог направив на нашу область шість таких ракет, чотири з них наші військові збили, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень 28 червня у Дніпрі пролунала серія вибухів. Дві ракети зруйнували два підприємства – промислове та транспортне.

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