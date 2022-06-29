Під завалами будівлі у Дніпрі рятувальники знайшли тіла двох загиблих – ОВА
Під завалами будівлі автотранспортного підприємства у Дніпрі, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих цивільних.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
– На ранок прийшли погані новини. Під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих – чоловіка та жінку. Ці люди опинилися у епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди.
На місці прильоту фахівці виявили уламки ракети Калібр.
Напередодні ворог направив на нашу область шість таких ракет, чотири з них наші військові збили, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вдень 28 червня у Дніпрі пролунала серія вибухів. Дві ракети зруйнували два підприємства – промислове та транспортне.