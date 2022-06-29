Під завалами будівлі у Дніпрі рятувальники знайшли тіла двох загиблих – ОВА

Під завалами будівлі автотранспортного підприємства у Дніпрі, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих цивільних.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

– На ранок прийшли погані новини. Під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих – чоловіка та жінку. Ці люди опинилися у епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди.

На місці прильоту фахівці виявили уламки ракети Калібр.

Напередодні ворог направив на нашу область шість таких ракет, чотири з них наші військові збили, – йдеться у повідомленні.