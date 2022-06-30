П’ять жертв: момент потрапляння ракети у багатоповерхівку у Миколаєві потрапив на відео

Червень, 29 в 21:57

У соцмережі з’явилося відео моменту влучення російської ракети у багатоповерхівку в Миколаєві, внаслідок чого загинули п’ять людей.

Крім того, станом на вечір відомо про чотирьох постраждалих осіб, двоє з них – рятувальники. Вони травмувалися, розбираючи завали.

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На відео можна побачити момент “прильоту” ворожої ракети по багатоповерхівці. Внаслідок удару верхні поверхи житлового будинку зруйновані повністю. Після потрапляння ракети здійнявся стовп пилу. На кадрах можна також почути потужний звук, який з’явився після потрапляння у п’ятиповерхівку.

Нагадаємо, що зранку 29 червня російські військові вдарили по багатоповерховому будинку в Миколаєві.