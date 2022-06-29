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Факти / Україна

Росія випустила по Україні вже 2 811 ракет – Зеленський

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Росія випустила по Україні вже 2 811 ракет – Зеленський
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація з 24 лютого по 28 червня випустила по Україні 2 811 ракет.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

– Станом на цей вечір загальна кількість російських ракет, які вдарили по наших містах, – уже 2811. Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей, – наголосив глава держави.

Володимир Зеленський згадав ракетний удар по Кременчуку, а саме по торговому центру, де перебували мирні люди.

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Він наголосив, що Росія знала, куди випускає ракети, і що це була цілеспрямована атака по мирному місту.

– Вони хотіли вбити якнайбільше людей у мирному місті, у звичайному торговому центрі. За цей акт державного тероризму, як і за всі інші, Росія буде відповідати. На полі бою в Україні, посиленням санкцій і обовʼязково – в трибуналі, – наголосив президент України.

Джерело: Офіс президента
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