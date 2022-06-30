Україна отримала $1,3 млрд допомоги від США – Шмигаль

Червень, 29 в 22:16

Сполучені Штати нададуть Україні фінансовий пакет допомоги на $1,3 млрд в межах допомоги стабілізації державного бюджету.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Дякуємо президенту США Джо Байдену за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя і фінанси наближують перемогу України. Щойно отримали грант $1,3 млрд у межах пакету фінансування держбюджету $7,5 млрд. Дякуємо за оперативні рішення Світового банку, через механізм якого здійснено переказ, та (президенту Світового банку. – Ред.) Девіду Малпассу, – написав він.

Під час зустрічі лідерів Великої сімки (G7) у травні погодилися надати Україні $9,5 млрд економічної допомоги, щоб сприяти виплаті зарплати українським держслужбовцям та забезпечити можливість роботи уряду на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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Тоді під час переговорів президент Володимир Зеленський повідомив, що для того, щоб Україна вистояла, щомісячно державі необхідна буде фінансова підтримка у розмірі від $5 млрд до $7 млрд.

Джерело: Denys Shmyhal