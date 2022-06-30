США передадуть Україні патрульні човни Metal Shark: характеристики Defiant та Fearless
Міністерство оборони США оголосило про постачання 18 берегових та річкових човнів для України разом із високомобільними ракетними пусковими системами та іншою оборонною допомогою.
Усе це військове обладнання надійде в Україну в межах анонсованого раніше пакету допомоги на $450 млн, повідомили на сайті американської компанії Metal Shark.
У пресцентрі Metal Shark додали, що вже надали шість бойових човнів, а загалом для допомоги Україні компанія виробляє 23 човни.
Metal Shark розпочали виробництво додаткових 17 човнів для України, включно із 14 патрульними човнами Defiant (10 човнів 38-ї моделі та чотири човни 38-ї моделі з центральною консоллю) та трьома човнами-перехоплювачами моделі 36 Fearless.
У співробітництві з американським урядом компанія працювала над програмами зміцнення берегової оборони України ще з 2019 року, але після повномасштабної агресії Росії проти України активізувала ці зусилля.
– Metal Shark працює з посольством США в Києві з 2019 року над розробкою стратегії, яка зараз втілюється на підтримку військових спроможностей України, тому добре знати, що наші човни прибудуть туди, де вони найбільше потрібні, – заявив віцепрезидент Metal Shark Генрі Ірізаррі.
Про тестування швидкісних човнів від компанії Metal Shark повідомлялося ще у вересні 2021 року, коли човни отримали Військово-морські сили ЗСУ.
Характеристики човна-перехоплювача Fearless
- Човен Fearless 36 має три підвісних двигуни.
- Палуба оснащена центральною консоллю.
- Корпус човна зібраний зі сплаву алюмінію.
- Довжина човна 10 м 97 см.
- Човен має чотири місця для сидіння, але фактична місткість – куди більше.
– Здібний, маневрений і швидкий, 36 Fearless руйнує хвилі і приборкує важкі моря, забезпечуючи при цьому м’який, плавний і напрочуд сухий хід для свого щасливого екіпажу. Вирізняючись високоефективною ступеневою ходовою поверхнею корпусу, 36 Fearless зарекомендував себе в роботі з численними американськими і закордонними правоохоронними органами, військовими і пожежними підрозділами, – йдеться в описі човна на сайті компанії.
Характеристики човна 38 Defiant
Довжина човна складає 11 м 58 см.
Судно може бути налаштоване для виконання оборонних, військових, пожежно-рятувальних, аварійно-рятувальних та правоохоронних завдань.
Корпус та надбудова судна виготовлені з високоякісного алюмінію.
– Перевірена часом модель 38 Defiant від Metal Shark користується популярністю серед постійно зростаючого списку операторів, включно з американськими та іноземними військовими, правоохоронними органами, пожежними департаментами, асоціаціями пілотів та комерційними операторами. Як і всі Metal Shark, 38 Defiant може бути налаштований за індивідуальним замовленням для розміщення широкого спектра обладнання, специфічного для різних профілів місій, – надається опис човна на сайті компанії-виробника.
Нагадаємо, оголошення про надання Україні пакету допомоги від США на суму $450 млн було зроблене ще 23 червня. Крім патрульних катерів, до списку входили РСЗВ HIMARS та десятки тисяч артилерійських боєприпасів.
Джерело: Metal Shark
Фото: Metal Shark