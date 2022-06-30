Червень, 29 в 22:20

Міністерство оборони США оголосило про постачання 18 берегових та річкових човнів для України разом із високомобільними ракетними пусковими системами та іншою оборонною допомогою.

Усе це військове обладнання надійде в Україну в межах анонсованого раніше пакету допомоги на $450 млн, повідомили на сайті американської компанії Metal Shark.

У пресцентрі Metal Shark додали, що вже надали шість бойових човнів, а загалом для допомоги Україні компанія виробляє 23 човни.

Зараз дивляться

Metal Shark розпочали виробництво додаткових 17 човнів для України, включно із 14 патрульними човнами Defiant (10 човнів 38-ї моделі та чотири човни 38-ї моделі з центральною консоллю) та трьома човнами-перехоплювачами моделі 36 Fearless.

У співробітництві з американським урядом компанія працювала над програмами зміцнення берегової оборони України ще з 2019 року, але після повномасштабної агресії Росії проти України активізувала ці зусилля.

– Metal Shark працює з посольством США в Києві з 2019 року над розробкою стратегії, яка зараз втілюється на підтримку військових спроможностей України, тому добре знати, що наші човни прибудуть туди, де вони найбільше потрібні, – заявив віцепрезидент Metal Shark Генрі Ірізаррі.

Про тестування швидкісних човнів від компанії Metal Shark повідомлялося ще у вересні 2021 року, коли човни отримали Військово-морські сили ЗСУ.

Характеристики човна-перехоплювача Fearless

Човен Fearless 36 має три підвісних двигуни.

Палуба оснащена центральною консоллю.

Корпус човна зібраний зі сплаву алюмінію.

Довжина човна 10 м 97 см.

Човен має чотири місця для сидіння, але фактична місткість – куди більше.

США передадуть Україні патрульні човни Metal Shark: характеристики Defiant та Fearless / 3 фотографии

– Здібний, маневрений і швидкий, 36 Fearless руйнує хвилі і приборкує важкі моря, забезпечуючи при цьому м’який, плавний і напрочуд сухий хід для свого щасливого екіпажу. Вирізняючись високоефективною ступеневою ходовою поверхнею корпусу, 36 Fearless зарекомендував себе в роботі з численними американськими і закордонними правоохоронними органами, військовими і пожежними підрозділами, – йдеться в описі човна на сайті компанії.

Характеристики човна 38 Defiant

Довжина човна складає 11 м 58 см.

Судно може бути налаштоване для виконання оборонних, військових, пожежно-рятувальних, аварійно-рятувальних та правоохоронних завдань.

Корпус та надбудова судна виготовлені з високоякісного алюмінію.

США передадуть Україні патрульні човни Metal Shark: характеристики Defiant та Fearless / 3 фотографии

– Перевірена часом модель 38 Defiant від Metal Shark користується популярністю серед постійно зростаючого списку операторів, включно з американськими та іноземними військовими, правоохоронними органами, пожежними департаментами, асоціаціями пілотів та комерційними операторами. Як і всі Metal Shark, 38 Defiant може бути налаштований за індивідуальним замовленням для розміщення широкого спектра обладнання, специфічного для різних профілів місій, – надається опис човна на сайті компанії-виробника.

Нагадаємо, оголошення про надання Україні пакету допомоги від США на суму $450 млн було зроблене ще 23 червня. Крім патрульних катерів, до списку входили РСЗВ HIMARS та десятки тисяч артилерійських боєприпасів.

Джерело: Metal Shark

Фото: Metal Shark