Червень, 29 в 17:47

Російські загарбники перетворили центр Маріуполя у суцільні руїни.

Відео міста показав радник міського голови Петро Андрющенко. Він зазначив, що у Маріуполі панує сморід, мухи, щури та окупанти.

– Зазвичай, окупанти демонструють, що “життя покращилось”. Просто повернувшись спиною до реалій. Насправді, центр міста виглядає так. Руїна та смерть. В колись людному центрі сьогодні майже нікого. Тут ніхто не живе. Випадкові перехожі виключно через точки заряджання телефонів. Такі реалії Маріуполя за зараз, – написав він.

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Андрющенко додав, що людям, які перебувають у Маріуполі, доводиться проходити від 20 кілометрів в день у пошуках води, їжі, дров та електрики.

– В 33 градусну спеку люди мають чергувати біля вогнищща, аби воно не згасло. Навіть на душ-знущання відведено лише 10 хвилин на особу. Тут панують сморід, мухи, щури і окупанти. Ось воно – справжне обличчя Середньовіччя у Маріуполі, – написав він.

Зазначимо, що окупація Маріуполя військами РФ спричинила одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично повністю зруйноване в результаті ворожих обстрілів, близько 22 тис. мирних жителів загинули.