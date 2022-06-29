Українські штурмовики та гелікоптери вдарили по опорному пункту РФ на Півдні

Червень, 29 в 5:32

Українські військові упродовж доби завдали п’ятьох авіаударів у районі адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей.

Штурмовики та гелікоптери вдарили по скупченнях ворожої сили та техніки, опорному пункту та зенітно-ракетному комплексу Стріла-10.

Так українські захисники відповіли на обстріли РФ із важкої стволової артилерії по Криворізькому району Дніпропетровської області та Миколаєву.

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Перший ворог 28 червня атакував тричі, а другий – двічі.

– Якщо в Криворізькому районі критичних руйнувань та втрат немає, то внаслідок обстрілу на північній околиці Миколаєва зруйновано житловий будинок та зерновий склад. Пожежу, що спалахнула, оперативно ліквідували. Одна особа дістала легкі осколкові поранення, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.

Минулася без втрат ворожа атака із двох ударних гелікоптерів Ка-52 по околицях Олександрівки Херсонської областіщині.

Українські захисники знищили ворожий безпілотник-розвідник Орлан-10 у Миколаївській області та одну з ракет, якими ворог атакував Одеську область.

– Решта ракет випробовувала на міцність берегову лінію півдня регіону. Суттєвих руйнувань та постраждалих немає тільки тому, що доступ до узбережжя в цій місцевості закрито, – пояснюють в ОК Південь.

Загалом протягом 28 червня ракетно-артилерійські підрозділи під час виконання вогневих завдань на Півдні ліквідували:

22 російських військових,

реактивну систему залпового вогню Ураган,

три одиниці броньованої техніки,

п’ять одиниць іншої автомобільної техніки,

два склади боєприпасів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 126-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь