Як подати відомості для створення електронної трудової книжки – пояснення ПФУ
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Для створення електронної трудової книжки відомості може подати як страхувальник за працівників, так і сам працівник. Це можна зробити через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.
Як зазначили в прес-службі ПФУ, відомості про трудову діяльність подаються через веб-портал ПФУ:
- у вигляді копій документів, виготовлених шляхом сканування;
- в оцифрованому вигляді – шляхом створення запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи, до якого додаються скановані копії документів, на підставі яких створюється запис.
Скановані копії мають бути в кольоровому форматі з оригіналів документів та містити всі сторінки трудової книжки у хронологічному порядку та поля відповідних документів.
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– Подаються такі відомості з обов’язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису страхувальника або працівника, який надає таку інформацію, – зазначили в прес-службі.