Загроза ядерній безпеці: окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС

Червень, 29 в 14:47

Окупанти, які перебувають на Запорізькій АЕС, готують провокацію, в ході якої збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції.

– Задля цього затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них зізнання, точніше – оговорення себе, що нібито ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: чи то вибухівку, чи то снаряди, – йдеться у повідомленні ДП Енергоатом.

Під цим приводом окупанти наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів, щоб перевірити його чаші. Також вони вимагають зупинити насоси, які подають воду на системи безпеки енергоблоків.

– Якщо це станеться, то системи безпеки найбільшої в Європі атомної станції залишаться без охолодження, що вже саме собою є серйозним порушенням та може загрожувати ядерній безпеці. До того ж такі роботи недоцільно проводити у теплу пору року через ризик перегріву та відмови обладнання, – повідомляють у Енергоатомі.

Зазначається, що під виглядом “проведення перевірки” російські військові можуть накидати у бетонні чаші все що завгодно: вибухівку, нерозірвані снаряди, іншу зброю. А потім звинуватити у цьому працівників ЗАЕС чи її захисників та зробити це формальним приводом для запрошення на станцію МАГАТЕ й представлення цих “фактів”.

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Джерело: ДП Енергоатом