Зеленський назвав співвідношення втрат України та Росії

Червень, 29 в 11:16

Президент України Володимир Зеленський назвав співвідношення втрат між арміями України та Росії. За його даними, це один український захисник на п’ятьох агресорів РФ.

Про це він розповів в інтерв’ю американському NBC.

– Треба зрозуміти, що не лише ми втрачаємо. Там, де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п’ятьох людей. Там, де ми втрачаємо один танк, вони втрачають п’ять. Отак ми боремося. Але треба бути справедливим і сказати, що нам складно, – наголосив президент.

Він уточнив, що є різниця між ресурсами України та Росії – на один наш танк десять російських, на одного нашого військового – десять агресорів.

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– І хоч би якими міцними ми були, їх у 10 разів більше і це дуже складно. Нам складно, але ми стоїмо… Тому дуже важливою є підтримка Європи, насамперед США – від суспільства до президента Джо Байдена. Тому що всі мають розуміти, що це не наша війна, просто Україна з Росією, це війна всього світу з конкретно РФ, з їхнім військово-політичним керівництвом, з їхньою армією, всі це мають зрозуміти, – резюмував Володимир Зеленський.

Він подякував партнерам за те, що підтримують та допомагають Україні захищати себе.