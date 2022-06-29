Червень, 29 в 2:54

Президент Володимир Зеленський запропонував направити до Кременчука спеціального представника генерального секретаря ООН, щоб він дав незалежну оцінку атаці РФ по торговельному центру у місті.

Про це президент України сказав під час виступу під час засідання Радбезу ООН 28 червня.

– 27 червня ракета впала на Кременчук. Ті, хто завдав цього удару, не могли не знати, що ця ракета летить на звичайний торговельний центр. Один із десятків торговельних центрів, які існують у цьому регіоні, – сказав він.

Він навів членам Радбезу дані про 18 вбитих людей внаслідок ракетного удару.

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– На жаль, жертв може бути більше. Понад 50 людей дістали поранення. Десятки вважаються зниклими безвісти, – додав він.

Президент Зеленський зазначив, що за словами РФ, жертви у ТЦ не є результатом російського удару.

– В такому разі я пропоную ООН направити спеціального представника генерального секретаря (ООН, – Ред.) або іншого представника для того, щоб вони відвідали місце подій у Кременчуці й могли підтвердити, що це справді був удар, завданий російською ракетою, – сказав президент України.

Нагадаємо, під час звернення до країн-членів РБ ООН президент України закликав позбавити Росію повноважень в рамках Генасамблеї та самого Радбезу.