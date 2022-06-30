Червень, 30 в 18:13

Російські окупанти платять по $20 тис. хабаря, щоб втекти з війни та отримати документи про “демобілізацію” з армії РФ.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ. На записі чоловік, якого мобілізували у так званій ДНР, розповідає про людей, які допомогли б йому та сину повернутися додому.

Він зізнається, що для цього не пошкодує продати свій автомобіль. Проте син запевняє, що за “демобілізацію” беруть $20 тис., а не $2 тис., як він думав.

Зараз дивляться

– Ну, когда гребли, то да, а сейчас, когда люди здесь сидят, – подняли уже (розмір хабаря, – Ред.). Короче, демобилизация стоит $20 тыс. А справка о том, что ты негоден – полмиллиона, – каже окупант своєму батьку.

Тобто розцінки окупантів прості: якщо ти зорієнтувався одразу, то відкупитися від “мобілізації” на місці можна за $2 тис. Якщо ні, то вирватися з фронту коштуватиме вдесятеро дорожче.

Натомість у Службі безпеки України нагадали про безкоштовну альтернативу – гарячу телефонну лінію 2402. Подзвонивши за цим номером, можна здатися в полон і зберегти своє життя.