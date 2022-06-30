Червень, 30 в 15:26

Звільнення острова Зміїного від російських окупантів є великою перемогою Збройних Сил України.

Про це у національному телемарафоні заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. Він зазначив, що росіяни хотіли зробити зі Зміїного “скелю-авіаносець”, щоб контролювати частину Чорного моря.

– Після того, як ми знищили крейсер Москва, росіяни думали, що зроблять з острова Зміїний “скелю-авіаносець”, на яку вони поставлять ППО і зможуть контролювати всю цю частину Чорного моря. Те, що ми їх вибили звідти – це величезна перемога ЗСУ. Щоб зрозуміти, що відбулося – ми фактично нівелювали увесь Чорноморський флот у цій частині акваторії Чорного моря, – сказав він.

Зараз дивляться

Денисенко впевний, що росіяни намагатимуться повернутися на острів Зміїний, проте у них нічого не вийде.

– Вони намагатимуться щось робити, але у них немає там ППО і можливостей реально підходити ближче своїми кораблями. Тому я сподіваються, що у цьому випадку їм нічого не вдасться. Але спроби вони, безумовно, робитимуть, – додав Денисенко.

Зазначимо, що сьогодні, 30 червня, що російська армія покинула острів Зміїний після ударів ЗСУ по ньому.

За даними оперативного командування Південь, окупанти поспіхом евакуювали залишки гарнізону двома катерами. Зараз Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи.