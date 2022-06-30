Червень, 30 в 9:15

ЗСУ придушили спробу штурму Дементіївки на Харківщині, окупанти змушені були відступити. Також вони зупинили наступ на Бахмутському напрямку.

Карта бойових дій в Україні на 30.06.2022

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі продовжують перебувати у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. Військові комісаріати цих областей вивчають можливості проведення прихованої мобілізації населення.

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Росіяни на Харківському напрямку обстрілювали із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, населені пункти Питомник, Українка, Перемога, Дементіївка, Прудянка, Коробочкине та Рубіжне.

Захисники придушили спробу ворожого штурму в районі населеного пункту Дементіївка. Окупанти відійшли. Завдали авіаційних ударів поблизу Прудянки та Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та обороняється.

За підтримки артилерії противник намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. Веде наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ, завдали окупантам значних втрат, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник завдав авіаційних ударів по наших позиціях поблизу Авдіївки та Щербаків. Намагався вести штурмові дії у районі Павлівки, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує систематично обстрілювати цивільну, військову інфраструктуру. Зберігається загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 127-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: ISW, Генштаб ВСУ