Червень, 30 в 23:24

Мешканцю села Чаплинка на Херсонщині заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора за 30 червня.

Зазначається, що чоловік очолив незаконно створену військово-цивільну адміністрацію району.

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За даними слідства, після початку широкомасштабного вторгнення окупаційних військ РФ підозрюваний мешканець Чаплинки добровільно погодився стати “головою військово-цивільної адміністрації Чаплинського району”.

– Чоловік зобов’язує фізичних і юридичних осіб підпорядковуватися окупаційній адміністрації. Набирає працівників до незаконного органу влади, – повідомили в Офісі генпрокурора.

Мешканцю Чаплинки Каховського району повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційній діяльності) КК України.

З відкритих джерел відомо, що колаборантом, який захопив будівлю колишньої Чаплинської громади 16 травня, є Мірібян Атом.

Українські війська впевнено контрнаступають на півдні України в напрямку Херсона. Так, 30 червня стало відомо, що на Херсонщині було звільнено селище Потьомкине.

Крім того, напередодні радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ завдали удару по скупченню старших офіцерів Російської Федерації на Херсонському напрямку.