Червень, 30 в 16:36

З 1 липня в Україні змінюється розмір прожиткового мінімуму. Це означає, що низка соціальних виплат, які прив’язані до нього, також зростуть.

У липні відбудеться й індексація пенсій. Які ще зміни чекають на українців протягом місяця – читайте у матеріалі.

Прожитковий мінімум

З 1 липня в Україні діятиме новий прожитковий мінімум. Його загальний показник з розрахунку на одну особу становитиме 2 508 грн.

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Для основних соціальних і демографічних груп встановлені такі цифри прожиткового мінімуму:

для дітей віком до 6 років — 2 201 грн;

дітей віком від 6 до 18 років — 2 744 грн;

працездатних осіб — 2 600 грн;

осіб, які втратили працездатність, — 2 027 грн.

Розмір соцвиплат

З 1 липня змінюється розмір усіх соціальних виплат, які прив’язані до прожиткового мінімуму.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Виплати на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, надаються у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму (для дітей з інвалідністю – 3,5 прожиткового мінімуму).

Тому для дітей віком до шести років розмір допомоги з 1 липня становитиме 5 502 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років виплати передбачені у розмірі 6 860 грн.

Виплати на дітей-сиріт

Згідно з законодавством, розмір виплат на дітей-сиріт відповідного віку становить 2,5 прожиткового мінімуму, для дітей з інвалідністю – 3,5 прожиткового мінімуму.

Тому сума соціальної допомоги у 2022 році буде така ж, як і розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, а саме 5 502 грн (для дітей до шести років) і 6 860 грн (для дітей від шести до 18 років).

Виплати на дітей з інвалідністю

Виплати на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, а також на дітей з інвалідністю, які є сиротами, з 1 липня становитимуть:

Для дітей віком до шести років – 7 703 грн. Для дітей віком від шести до 18 років років – 9 604 грн.

Пакунок малюка

Пакунок малюка батьки можуть отримати грошима або в натуральній формі. У грошовій формі він становить не менше трьох прожиткових мінімумів для дитини до шести років.

Тому з 1 липня батьки зможуть отримати 6 603 грн. Але ці гроші потрібно витратити протягом року на певні групи дитячих товарів у магазинах, які є учасниками проєкту Монетизація одноразової натуральної допомоги.

Декретні виплати

Розмір декретних виплат становить 100% від середньої зарплати за місцем роботи. Для цього розраховують, скільки жінка заробила за останні 12 місяців, та ділять на кількість відпрацьованих днів. Саме це і буде платою за один день декретної відпустки.

Жінки, які не працюють, також можуть звертатися за декретними виплатами. У такому випадку вони можуть отримати мінімум 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1 липня такі виплати становитимуть 650 грн.

Розмір аліментів

В Україні встановлено кілька розмірів аліментів. Їх призначають залежно від доходів батьків та прожиткового мінімуму.

Гарантований мінімальний розмір аліментів на одну дитину, який сплачують батько чи матір у разі, якщо у них низькі доходи, становить не менше ніж 50% від прожиткового мінімуму для дитини, відповідного до її віку.

Для дітей віком до шести років з 1 липня він становитиме 1 100 грн, для дітей віком від шести до 18 років – 1 372 грн.

Рекомендований розмір аліментів на одну дитину дорівнює прожитковому мінімуму для дитини відповідного віку, який встановлює суд у разі достатності доходу платника аліментів.

Тобто з 1 липня він становитиме 2 201 грн або 2 744 грн, залежно від віку дитини.

Максимальний розмір аліментів також встановлює суд. Це 10 прожиткових мінімумів. На дитину до шести років з 1 липня це буде 22 010 грн, для дітей віком від шести до 18 років – 27 440 грн.

Індексація пенсій

З 1 липня розмір мінімальної пенсії за віком в Україні зросте до 2 027 грн. Також підвищують:

мінімальну пенсію шахтарям – до 6 081 грн;

мінімальну пенсію у разі втрати годувальника членам сімей військовослужбовців – до 4 054 грн;

максимальний розмір пенсії – до 20 270 грн;

Крім того, українцям підвищать надбавку за понаднормовий стаж. За кожен наступний рік (для жінок віком від 30 років та для чоловіків від 35 років) доплачуватимуть 20,27 грн.

Комунальні тарифи

Попри вихід із ринку газу для побутових споживачів низки регіональних газзбутів, у країні наразі працюють 14 постачальників. Саме стільки компаній оприлюднили свої річні пропозиції на липень.

Рейтинг цін у порівнянні з червнем практично не змінився. Річна ціна газу коливається від 7,70 грн до 9,99 грн за куб. м.

Фото: ГазПравда

Нагадаємо, що з 1 травня до постачальника останньої надії потрапили 8,8 млн українських домогосподарств. А згодом до них додалися ще 1,3 млн споживачів.

Усіх їх автоматично підключили до реєстру газопостачальної компанії Нафтогаз України з фіксованою ціною 7,96 грн/куб. м.

Зауважимо, що з 1 липня українці платитимуть за світло так само, як у червні, тобто залежно від того, хто та скільки електроенергії споживає. Так, споживачі, які використовують за місяць до 250 кВт/год, платитимуть за електрику 1,44 грн.

Для домогосподарств, які споживають більше 250 кВт/год на місяць, тариф залишиться на рівні 1,68 грн.

Платне розмитнення авто

З 1 липня розмитнення авто знову стане платним. Законопроєкт №7418, який ухвалила Верховна Рада, передбачає повернення мита й оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто.

Оподаткування відновлюється для:

товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої груп;

підприємств, які не сплачують ввізне мито;

транспортних засобів, що ввозяться громадянами (громадяни повинні будуть платити ПДВ та акциз).

Але новий закон звільняє від сплати збору на обов’язкове державне страхування тих, хто купує легкові автомобілі, оснащені виключно одним чи декількома електричними двигунами.

Читайте: Зеленський підписав закон про скасування нульового розмитнення авто: за що тепер доведеться платити

Здорожчання автострахування

З 1 липня змінюється розмір страхових виплат з обов’язкового страхування цивільної відповідальності (ОСЦПВ). Відповідне рішення ухвалив Нацбанк.

Виплати зростуть:

до 160 тис. грн на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну (до змін ця сума становила 130 тис. грн);

до 320 тис. грн на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю (до змін ця сума становила 260 тис. грн).

Очікується, що збільшення страхових сум за договорами автоцивілки дозволить споживачам отримати кращий фінансовий захист.

Крім того, зросте гранична сума за самостійне оформлення документів про ДТП його учасниками (без поліцейських) для страхової компанії за так званим європротоколом – з 50 до 80 тис. грн.

Нові правила отримання водійського посвідчення

З 24 липня зміниться механізм підготовки та перепідготовки водіїв. Щоб отримати посвідчення водія, потрібно:

пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, яке дійсне один рік (без складання внутрішнього іспиту);

скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання;

обрати автошколу для практичної підготовки і пройти там навчання;

скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в автошколі, яке дійсне два роки;

у сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит і отримати посвідчення водія.

Штрафи за куріння у громадських місцях

З 11 липня набуває чинності закон про заборону куріння тютюнових виробів для нагрівання.

Заборона поширюється на кафе, бари, ресторани, літні майданчики, вокзали, аеропорти, зупинки громадського транспорту, ліфти, підземні переходи, місця загального користування житлових будинків, дитячі майданчики, готелі, гуртожитки, навчальні заклади тощо.

За порушення правил передбачені такі штрафи:

за продаж неповнолітнім – 1020 грн, за повторне порушення – 10,2 тис. грн;

за куріння у громадських місцях – 1000 грн, за повторне порушення – 10 тис. грн;

за куріння у кафе, барах, ресторанах (для власників закладів) – 3000 грн, за повторне порушення – 15 тис. грн.

Нові тарифи від Укрпошти

Укрпошта з 1 липня підвищує тарифи на доставку. Так, відправлення вагою до 1 кг в межах України тепер буде коштувати 35 грн, а доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн.

Також очікується здорожчання послуги Укрпошта Експрес. Якщо раніше посилка до 1 кг Україною коштувала 39 грн, то з 1 липня буде 45 грн.

Вартість пересилання документів зросте на 14%, а вартість міжнародних відправлень залишиться незмінною.

Крім того, Укрпошта прийматиме та доставлятиме крупногабаритні посилки: велосипеди, автомобільні бампери, пуфи та інше в усіх обласних центрах.

Зміни для українців за кордоном

На українців, які були вимушені виїхати за кордон через війну, також чекає низка змін.

Так, з 1 липня у Польщі скасовують безкоштовний проїзд залізницею для біженців з України. Тепер доведеться їздити на загальних умовах.

Також з 1 липня у Польщі почнуть приймати заявки на отримання родинами допомоги на дітей у розмірі 300 злотих.

На фінансову допомогу зможуть розраховувати батьки, зокрема й біженці з України, перед початком навчального року – для того щоб зібрати дитину до школи. Як подати заявку – читайте у нашому матеріалі.