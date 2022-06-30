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Факти / Україна

Москва прагне затягнути нас у війну ресурсів: Резніков про новий етап роботи Міноборони

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Резніков

Наразі головним предметом уваги Міноборони є зв’язок, автоматизація управління та забезпечення ситуаційної обізнаності.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. Він зазначив, що Росія спирається на свою перевагу в чисельності і прагне затягнути Україну у “війну ресурсів”, сподіваючись, що партнери втомляться нам допомагати.

Натомість Україна має намір зробити ставку на підвищення ефективності використання тих військових ресурсів, які вона має.

Зараз дивляться

– Один з пріоритетів – підвищення точності та швидкості прийняття рішень від тактичного до стратегічного рівня. У цьому контексті Міноборони у синергії з Генеральним штабом та відповідними командуваннями ЗСУ розпочинають новий етап роботи. Сфера надважлива: зв’язок, автоматизація управління та забезпечення ситуаційної обізнаності з урахуванням практичного досвіду війни, – написав Резніков.

За словами Резнікова, в армії “існувала погана традиція” розв’язувати проблеми зі зв’язком в екстреному “пожежному” режимі, через що замість дотримання єдиного стандарту виник “зоопарк” різних пристроїв.

Міністр нагадав, що на початку вторгнення окупанти одразу атакували систему зв’язку, сподіваючись, що наші військові втратять керованість. Проте загрозу вдалося зняти за допомогою супутникових терміналів Starlink.

Наразі проблемою залишається забезпечення бійців якісними портативними раціями.

– Водночас це лише один з семи рівнів зв’язку, які потребують інвестицій. Від цього залежить життя наших воїнів. Тому є необхідність переглянути цілу низку базових підходів. Випробувати та максимально швидко масштабувати рішення, які дозволять вести війну, де основою доктрини є не безлімітні ресурси, а ефективне використання наявних. Буде непросто, але ми впораємось. Підкреслюю знов – ми дуже швидко вчимось, – додав міністр оборони.

Резніков додав, що найближчим часом фахівці Генштабу підготують пропозиції щодо розвитку зв’язку, впровадження автоматизованих систем управління та комплексів забезпечення ситуаційної обізнаності.

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