На все вони здатні: окупант розповідає дружині про злочини російських військових

Червень, 30 в 14:54

У черговій перехопленній ГУР розмові окупант скаржиться на роботу у російській армії, а саме на відсутність ротації та звільнень.

ДНРівець з окупаційної армії заздрить заарештованим солдатам:

– Їх там хоч допитують, але вони хоч сидять в тихому і спокійному місці.

Окупант розповів про спільного знайомого, який застрелив 75 людей і якого відвезли на допити.

Зараз дивляться

– Вони зґвалтували жінку 55 років. Чоловіку п… дали (побили, – Ред.), – каже окупант

І висловлює думку про російську пропаганду, яка стверджує, що окупанти такого робити не здатні:

– На все вони здатні. Ці якути на все здатні.

Він розповідає дружині, що їх не відпускають додому, адже бояться, що ті не повернуться до лав армії.

– Каже: бажано не давати вам жодних звільнень, тому що сподівань на вас немає. Хтось поїде додому і не повернеться. Каже: тоді все. Всі не будуть їздити додому взагалі. Якщо проведуть ротацію, ви трохи відпочинете… У нас майже 50% мінуса. Нам пообіцяли в першу чергу ротацію та фінансове питання. Але про дім не мрійте. Додому ніхто не поїде, тому що багато втечуть і не повернуться.

ДНРівець радіє, що проти них зараз не проводяться наступальні операції і розповідає про те, як воюють росіяни.

– Росіяни дебіли. Як на Потьомкіна війна була, вночі їхала до них підмога. І вони почали їб… (перестрілюватися) зі своїми. З підмогою своєю. Росіяни з росіянами. Перебили один одного.

Джерело: ГУР

Фото: Depositphotos