Червень, 30 в 20:57

Компанія Maxar Technologies опублікувала перші супутникові знімки з острова Зміїний, з якого раніше тікали російські окупанти.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

На фото все ще видніється дим від техніки та будівель, які палають, у кількох місцях у північній частині острова.

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Знімки з’явилися після того, як Міноборони РФ підтвердило, що вони пішли з регіону.

В Оперативному командуванні Південь заявили, що Збройні сили України вогневими ударами вигнали російських окупантів зі Зміїного. Повідомлялося, що залишки гарнізону вивозили моторними катерами.

Нагадаємо, що російський ворог атакував острів Зміїний 24 лютого 2022 року – коли розпочав масштабний наступ на Україну. На острові базувалися наші прикордонники, і окупанти почали обстрілювати їх з артилерії.

Після масованого обстрілу наших військових взяли у полон. Звільнення острова тривало чотири місяці – як це було, читайте у матеріалі Фактів ICTV.