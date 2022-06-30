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Факти / Україна

Опубліковані перші фото Зміїного після втечі окупантів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Опубліковані перші фото Зміїного після втечі окупантів

Компанія Maxar Technologies опублікувала перші супутникові знімки з острова Зміїний, з якого раніше тікали російські окупанти.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

На фото все ще видніється дим від техніки та будівель, які палають, у кількох місцях у північній частині острова.

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Знімки з’явилися після того, як Міноборони РФ підтвердило, що вони пішли з регіону.

Maxar Technologies

В Оперативному командуванні Південь заявили, що Збройні сили України вогневими ударами вигнали російських окупантів зі Зміїного. Повідомлялося, що залишки гарнізону вивозили моторними катерами.

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Нагадаємо, що російський ворог атакував острів Зміїний 24 лютого 2022 року – коли розпочав масштабний наступ на Україну. На острові базувалися наші прикордонники, і окупанти почали обстрілювати їх з артилерії.

Після масованого обстрілу наших військових взяли у полон. Звільнення острова тривало чотири місяці – як це було, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Sky News
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