Червень, 30 в 16:58

Український боксер-професіонал, чинний чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBO, IBF, WBA та IBO Олександр Усик прокоментував повномасштабну війну, розв’язану Росією проти України.

Цієї теми боксер торкнувся під час спілкування з журналістами. Усик зазначив, що РФ намагається вбити українців, завдаючи ракетних ударів по території нашої держави.

– В Україні зараз гаряче, тому що Російська Федерація намагається вбити нас всіх і посилає бомби на нас, – наголосив боксер у коментарі YouTube-каналу JOE.

Він також висловив думку, що реванш проти британця Ентоні Джошуа може надихнути українців.

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– Це їх надихає, і більшість людей мене підтримують, – заявив Усик.

За словами боксера, той факт, що він представляє народ України на рингу, дає йому додаткову силу.

Фрагмент спілкування Усика з представниками ЗМІ оприлюднив і ресурс Fight Hub TV. Судячи з відео, боксер нагадав журналістам, що країна-агресор Росія випустила по території України понад 100 ракет за кілька днів.

– За останні чотири дні, напевно, по Україні випустили понад 100 ракет. Вони потрапляють в житлові будинки, де живуть люди. Жодних військових баз чи інфраструктури там немає. Це торговельні центри, лікарні. Це звичайні міста, де немає жодних військових підприємств або чогось того, що може виробляти військову техніку. Цю інформацію я отримую не з телевізора чи новин. Я отримую її від друзів, які перебувають у Києві та взагалі в Україні, – поінформував Усик.

Варто зазначити, що напередодні, 29 червня, в Лондоні відбулася друга дуель поглядів Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа перед поєдинком-реваншем. Бій відбудеться 20 серпня у місті Джидда, що в Саудівській Аравії.

Усик здолав Джошуа і відібрав у нього відразу чотири пояси у вересні 2021 року.

Джерело: YouTube-канал JOE, Fight Hub TV