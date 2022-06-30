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Факти / Україна

Розвінчано три основні російські фейки станом на 30 червня

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
Розвінчано три основні російські фейки станом на 30 червня

Центр протидії дезінформації розвінчує фейки, які окупанти поширили 30 червня.

Перший з них стосовно заяви російського президента Путіна, а саме: “З України робили плацдарм, щоб розхитати Росію. І заклики до Києва продовжувати бойові дії підтверджують, що Україна – просто засіб для Заходу. Тому цілі спеціальної військової операції РФ в Україні не змінилися, вона йде за планом”.

Крім того, маніпуляцією є інформація, яку поширюють пропагандистські ЗМІ РФ про здобуття випускниками Мелітополя Запорізької області атестатів російського зразка. Нібито “учні отримують атестат лише зараз, оскільки попередня адміністрація регіону знищила всі дані учнів”.

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– Однак таке рішення окупантів є юридично нікчемним та не має жодних правових наслідків, – повідомляють в ОК Південь.

Ще одним фейком є заява Путіна, що “у Кременчуці не було ніякого теракту … армія РФ не б’є по жодних цивільних об’єктах під час спецоперації, а просто так у нас полями ніхто не стріляє”.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спростував фейк російських ЗМІ, що нібито українцям розсилатимуть повістки до військкоматів через додаток Дія.

Джерело: ОК Південь

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