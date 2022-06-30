Розвінчано три основні російські фейки станом на 30 червня

Червень, 30 в 12:55

Центр протидії дезінформації розвінчує фейки, які окупанти поширили 30 червня.

Перший з них стосовно заяви російського президента Путіна, а саме: “З України робили плацдарм, щоб розхитати Росію. І заклики до Києва продовжувати бойові дії підтверджують, що Україна – просто засіб для Заходу. Тому цілі спеціальної військової операції РФ в Україні не змінилися, вона йде за планом”.

Крім того, маніпуляцією є інформація, яку поширюють пропагандистські ЗМІ РФ про здобуття випускниками Мелітополя Запорізької області атестатів російського зразка. Нібито “учні отримують атестат лише зараз, оскільки попередня адміністрація регіону знищила всі дані учнів”.

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– Однак таке рішення окупантів є юридично нікчемним та не має жодних правових наслідків, – повідомляють в ОК Південь.

Ще одним фейком є заява Путіна, що “у Кременчуці не було ніякого теракту … армія РФ не б’є по жодних цивільних об’єктах під час спецоперації, а просто так у нас полями ніхто не стріляє”.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спростував фейк російських ЗМІ, що нібито українцям розсилатимуть повістки до військкоматів через додаток Дія.

Джерело: ОК Південь