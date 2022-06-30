Червень, 30 в 17:28

Газопостачальні компанії оприлюднили свої цінники на блакитне паливо в липні.

Згідно з оглядом інформаційно-консультаційного центру ГазПравда, перелік компаній на ринку газу проти квітня суттєво скоротився. Нині газ побутовим споживачам, тобто населенню, постачають 14 компаній.

Їхні річні пропозиції коливаються в діапазоні 7,70-9,99 грн за кубометр. Проте для переважної більшості українців у липні буде актуальною ціна 7,96 грн за куб.

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Нагадаємо, з 1 травня 8,8 млн українських домогосподарств, що раніше отримували газ від 17 постачальників під брендом ТВІЙ ГАЗЗБУТ, а також ТОВ Одесагаз-Постачання, потрапили до постачальника останньої надії (ПОН).

Йдеться про споживачів у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях, а також в Одесі.

А згодом до них додалися ще 1,3 млн споживачів, які раніше отримували газ від ДП КиївГазЕнерджи, ТОВ Лубнигаз-Трейдинг, ТОВ Газ Ресурс Компані, ТОВ Тернопільміськгаз, ТОВ Уманьгаз Збут та ТОВ Черкасигаз Збут.

Усіх їх, згідно з рішенням Міненерго, автоматично перевели до Газопостачальної компанії Нафтогаз України на тарифний план Фіксований із ціною 7,96 грн за кубометр. Це на 3 коп дешевше, аніж було в 17 регіональних газзбутів.

З повним переліком постачальників і їхніх цін у липні можна ознайомитися у таблиці.