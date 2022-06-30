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Факти / Україна

Скільки коштуватиме природний газ: огляд цін у липні 2022

Олексій Савіцький, Журналіст Факти ICTV, оглядач енергетичних ринків
Транзит газу
Фото: Depositphotos

Газопостачальні компанії оприлюднили свої цінники на блакитне паливо в липні.

Згідно з оглядом інформаційно-консультаційного центру ГазПравда, перелік компаній на ринку газу проти квітня суттєво скоротився. Нині газ побутовим споживачам, тобто населенню, постачають 14 компаній.

Їхні річні пропозиції коливаються в діапазоні 7,70-9,99 грн за кубометр. Проте для переважної більшості українців у липні буде актуальною ціна 7,96 грн за куб.

Зараз дивляться

Нагадаємо, з 1 травня 8,8 млн українських домогосподарств, що раніше отримували газ від 17 постачальників під брендом ТВІЙ ГАЗЗБУТ, а також ТОВ Одесагаз-Постачання, потрапили до постачальника останньої надії (ПОН).

Йдеться про споживачів у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях, а також в Одесі.

А згодом до них додалися ще 1,3 млн споживачів, які раніше отримували газ від ДП КиївГазЕнерджи, ТОВ Лубнигаз-Трейдинг, ТОВ Газ Ресурс Компані, ТОВ Тернопільміськгаз, ТОВ Уманьгаз Збут та ТОВ Черкасигаз Збут.

Усіх їх, згідно з рішенням Міненерго, автоматично перевели до Газопостачальної компанії Нафтогаз України на тарифний план Фіксований із ціною 7,96 грн за кубометр. Це на 3 коп дешевше, аніж було в 17 регіональних газзбутів.

З повним переліком постачальників і їхніх цін у липні можна ознайомитися у таблиці.

Назва підприємства Річний тариф Липень 2022 р.
ТОВ ЕРУ ЛЮДЯМ 7,70
ТОВ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП 7,799
ТОВ ГК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ 7,96
ТОВ ВОЛИНЬЕЛЕКТРО ЗБУТ 7,98
ТОВ ЗАКАРПАТТЯ ЕНЕРГОЗБУТ 7,98
ТОВ ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ 7,99
ТОВ ГАЛНАФТОГАЗ 7,99
ТОВ Свій 8,00
ТОВ МЕГАВАТТ ЕНЕРГО КОМПАНІЯ 8,08
ТОВ ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ 8,20
ТОВ КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ (YASNO) 8,46
ТОВ ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ (YASNO) 8,46
ТОВ АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ 9,95
ТМ СвітлоГаз (ТОВ РИТЕЙЛ СЕРВІС) 9,99
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