Столтенберг не відкидає можливість передачі сучасних танків Україні

Червень, 30 в 17:50

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО допоможе Україні перейти на сучасні види озброєння і не виключив, що наша країна зможе отримати сучасні танки західного зразка.

Про це Столтенберг сказав 30 червня під час брифінгу за підсумками саміту у Мадриді.

– Ми підтримуємо ідею привезення великої кількості передового обладнання, у тому числі західного сучасного обладнання та різних видів обладнання, ви бачили оголошення… Зараз НАТО поставило завдання допомогти Україні перейти від старого обладнання радянських часів до сучасного стандартного обладнання НАТО. І, звичайно, у нас немає списку обладнання, яке ми виключаємо, – зазначив Столтенберг.

Він наголосив, що Україна потребує широкого спектру сучасного важкого обладнання стандарту НАТО, і це обговорювалося на саміті в Мадриді.

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Раніше повідомлялось, що лідери країн НАТО затвердили новий пакет допомоги для України.

Крім того, альянс прийняв нову стратегію, якою визнав РФ загрозою колективній безпеці.