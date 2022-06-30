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Факти / Україна

У Харкові пролунало декілька потужних вибухів

Ілля Нежигай, редактор стрічки
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Вибух
Фото: Depositphotos

У Харкові пролунало декілька потужних вибухів.

Перед початком обстрілу з боку РФ у місті та області пролунала повітряна тривога.

З боку офіційної влади наразі не надходило підтвердженої інформації про потрапляння ворожих снарядів у місто чи область.

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У соцмережах харків’яни пишуть про, щонайменше, шість прильотів та п’ять вибухів. Але наразі інформація не підтверджена.

– В ніч на 30 червня харків’яни бачили вильоти ракет з Бєлгорода і чули шість вибухів, два з яких за звуком — у межах міста, ще чотири — відаленно. Цього разу уперше за чотири тижні російська армія зсунула графік ударів приблизно на годину, – пишуть журналісти з Харкова.

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Джерело: Суспільне Харків

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