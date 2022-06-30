У Харкові пролунало декілька потужних вибухів
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У Харкові пролунало декілька потужних вибухів.
Перед початком обстрілу з боку РФ у місті та області пролунала повітряна тривога.
З боку офіційної влади наразі не надходило підтвердженої інформації про потрапляння ворожих снарядів у місто чи область.
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У соцмережах харків’яни пишуть про, щонайменше, шість прильотів та п’ять вибухів. Але наразі інформація не підтверджена.
– В ніч на 30 червня харків’яни бачили вильоти ракет з Бєлгорода і чули шість вибухів, два з яких за звуком — у межах міста, ще чотири — відаленно. Цього разу уперше за чотири тижні російська армія зсунула графік ударів приблизно на годину, – пишуть журналісти з Харкова.
Джерело: Суспільне Харків