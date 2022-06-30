Червень, 30 в 19:06

Надвечір 30 червня у Херсоні пролунав вибух. Про це повідомили місцеві жителі.

Наразі офіційного підтвердження немає. Водночас росЗМІ пишуть про “прильот” у районі телевишки.

Варто зазначити, що під час вибуху повітряна тривога у місті не була оголошена.

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Нагадаємо, що сьогодні ЗСУ звільнили від окупації село Потьомкине на Херсонщині. Під час наступу українські захисники відбили низку контратак ворога, знищили танки та БМП противника.

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