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Факти / Україна

У Херсоні пролунав вибух – що відомо

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
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вибух
Фото: Depositphotos

Надвечір 30 червня у Херсоні пролунав вибух. Про це повідомили місцеві жителі.

Наразі офіційного підтвердження немає. Водночас росЗМІ пишуть про “прильот” у районі телевишки.

Варто зазначити, що під час вибуху повітряна тривога у місті не була оголошена.

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Нагадаємо, що сьогодні ЗСУ звільнили від окупації село Потьомкине на Херсонщині. Під час наступу українські захисники відбили низку контратак ворога, знищили танки та БМП противника.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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