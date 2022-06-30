У Києві вирішили закрити всі дитячі майданчики у торгових центрах – ДСНС

Червень, 30 в 10:35

У Києві вирішили закрити всі дитячі майданчики та розважальні зони, що розташовані на території торгових центрів.

Про це повідомила голова пресслужби столичної ДСНС Світлана Водолага.

– Знаю, що сьогодні вже ухвалено рішення Військовою адміністрацією Києва. Вже є заборона на роботу дитячих майданчиків, розважальних майданчиків саме у торговельних центрах. Порада від рятувальників – не користуватися за можливості такими обєктами, де немає укриття, – зазначила Світлана Водолага.

Нагадаємо, що 27 червня РФ запустила ракети по ТЦ у Кременчуці, внаслідок чого, за офіційними даними, кількість загиблих досягла 18 осіб.

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Джерело: телеканал Київ