Червень, 30 в 22:50

Офіс президента України має реалістичний план, завдяки якому вдасться відкинути російських військових на кордони до 24 лютого.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час виступу на саміті НАТО у Мадриді.

Його запитали, чи може Україна відбити російські війська до кінця 2022 року, як це планував президент Володимир Зеленський. Джонсон відповів, що оптимістично оцінює спроможність ЗСУ.

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– Причина, через яку я їздив в Україну перед початком усіх цих самітів (саміти НАТО та G7, – Ред.), в тому, щоб отримати реальне уявлення про те, яким є бачення у президента Зеленського і його адміністрації. Як вони оцінюють те, що відбувається. І це дійсно зрозуміло. Вони справді бачать спосіб, як змінити динаміку (війни, – Ред.) цього року, у найближчі кілька місяців. І я думаю, що це важливо. Я думаю, що це означає, що ми маємо допомагати їм настільки, наскільки можемо, – сказав Джонсон.

Він зазначив, що Україна вже показала, що може чинити опір російському вторгенню.

– Ось чому я думаю, що найцікавішим елементом останніх подій є РСЗВ, які мають бути направлені в Україну. Мені сказали, що українські війська є дуже гнучкими в їх застосуванні, – додав очільник британського уряду.

Він упевнений, що українські військові зможуть відкинути Росію на позиції, які були зайняті до початку повномасштабного вторгнення.

– Ми вважаємо, що вони (українці, – Ред.) можуть дати відсіч росіянам і повернути їх на позиції до 24 лютого. Це, безумовно, те, що президент Зеленський каже, він хоче зробити. І він має план для цього, – сказав Борис Джонсон.

Раніше, 23 червня, Борис Джонсон казав, що служба військової розвідки його країни вважає, що наступ РФ в Україні сповільниться протягом найближчих кількох місяців, оскільки армія Росії виснажує свої ресурси.