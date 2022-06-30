Червень, 30 в 18:25

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про військовий квиток, які, серед іншого, стосуються порядку його видачі військовослужбовцям.

Як поінформували в Генеральному штабі ЗСУ, йдеться про указ президента № 457 від 28 червня. Цим документом внесено зміни до президентського указу 2016 року (№ 582) Про Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу.

Як відомо, військовий квиток – це документ, який посвідчує особу військовослужбовця та визначає його належність до виконання військового обов’язку.

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Серед ключових змін, які вніс Володимир Зеленський, можна виділити такі:

1. Військовий квиток тепер є документом, який посвідчує особу не лише військовозобов’язаного, а й резервіста. Тобто якщо раніше його видавали лише військовозобов’язаним, то тепер квиток отримуватимуть і резервісти.

– Військовий квиток є єдиним для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу ЗСУ, Державної прикордонної служби України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, Управління держохорони України, Державної спеціальної служби транспорту та інших утворених відповідно до закону військових формувань, а також для військовозобов’язаних і резервістів, – йдеться в тексті указу Зеленського.

2. Військовий квиток також видаватимуть під час зарахування до вищих військових навчальних закладів України та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. Перелік випадків, коли видаються військові квитки, доповнений і службою у військовому резерві ЗСУ.

Повний перелік випадків, коли громадянам видаватимуть військові квитки, виглядає так:

• у разі призову або прийняття на військову службу;

• під час зарахування до військових вишів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

• під час прийняття на службу у військовому резерві ЗСУ та інших утворених відповідно до закону військових формуваннях;

• у разі припинення альтернативної (невійськової) служби, якщо завершився строк її проходження;

• у разі зняття з військового обліку за станом здоров’я;

• під час виключення з військового обліку за станом здоров’я;

• при позбавленні військового звання офіцерського складу.

3. Квитки видаватимуть територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, утворені на заміну військових комісаріатів (тобто з указу від 2016 року зникло поняття “військкомат”).

4. Стає необов’язковим внесення до військового квитка по батькові. В указі Зеленського зазначається, що обов’язково вносяться прізвище та ім’я власника квитка, а по батькові – “за наявності”.

5. Окремо прописано випадки, за яких військовослужбовцю можуть повторно видати військовий квиток:

• у разі непридатності квитка для подальшого користування, його знищення під час стихійного лиха, втрати або викрадення;

• у разі зміни прізвища, імені та по батькові військовослужбовця (військовозобов’язаного чи резервіста).

6. У разі виїзду за кордон на термін більш ніж три місяці військовозобов’язані та резервісти повинні здати військовий квиток до підрозділу, де вони перебувають на обліку, та отримати про це довідку за встановленим Міноборони зразком. Військовослужбовці СБУ та Служби зовнішньої розвідки повинні здавати квитки до своїх підрозділів і також отримувати довідку.

7. Досі військовий квиток могли вилучати у військовослужбовця, взятого під варту, тобто до винесення рішення суду. Згідно з указом Зеленського, тепер квиток забиратимуть уже після судового вироку: якщо військовий засуджений до позбавлення чи обмеження волі.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ, Офіс президента України