Залужний показав відео звільнення Зміїного від окупантів
Фото: УНІАН
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що острів Зміїний вдалося звільнити від російських окупантів.
– Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний, – написав Залужний у себе в Telegram у четвер, 30 червня.
Він подякував захисникам Одеської області за те, що вони вжили максимальних заходів для звільнення цієї стратегічно важливої ділянки.
– Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці Богдана, яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження, – наголосив Залужний.
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