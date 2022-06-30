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Факти / Україна

Залужний показав відео звільнення Зміїного від окупантів

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Залужний показав відео звільнення Зміїного від окупантів
Фото: УНІАН

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що острів Зміїний вдалося звільнити від російських окупантів.

– Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний, – написав Залужний у себе в Telegram у четвер, 30 червня.

Він подякував захисникам Одеської області за те, що вони вжили максимальних заходів для звільнення цієї стратегічно важливої ​​ділянки.

– Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці Богдана, яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження, – наголосив Залужний.

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