Червень, 30 в 14:07

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що острів Зміїний вдалося звільнити від російських окупантів.

– Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний, – написав Залужний у себе в Telegram у четвер, 30 червня.

Він подякував захисникам Одеської області за те, що вони вжили максимальних заходів для звільнення цієї стратегічно важливої ​​ділянки.

– Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці Богдана, яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження, – наголосив Залужний.