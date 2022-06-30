Червень, 30 в 10:41

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення в Україні реєстру олігархів. Перед цим відповідне рішення ухвалила РНБО, а очільник держави ввів його у дію.

Відповідний указ датується 29 червня та опублікований на сайті президента.

– Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 29 червня 2022 року Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів), порядок формування та ведення, – йдеться в указі.

Згідно з положенням, реєстр вестиметься в електронній формі державною мовою. До нього не вноситимуть дані, що містять державну таємницю та службову інформацію, але відомості про олігархів, які будуть вноситись, не можуть бути визнані конфіденційними.

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Їхні відомості вноситиме творець подання через електронний кабінет.

До відомостей входять: ПІБ, дата і місце народження, ідентифікаційні дані, реквізити паспортів та інше, а також обґрунтування визнання особи олігархом.

Доступ до реєстру матимуть декларанти, реєстратори, співробітники власника та адміністратора реєстру, а також голова, секретар та члени РНБО, а також уповноважені особи та співробітники інших державних органів.

Зазначимо, що закон набрав чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що 2 червня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про олігархів. Згідно із документом, рішення про визнання особи олігархом приймає РНБО, яка і вестиме реєстр.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що громадянина вважатимуть олігархом, якщо він веде активне політичне життя, має вплив на ЗМІ, є власником об’єкта господарювання, а вартість його активів перевищує 1 млн прожиткових мінімумів.

Фото: Офіс президента