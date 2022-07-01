Липень, 01 в 10:07

Російські загарбники зосередили основні зусилля на оточенні військ ЗСУ в Лисичанському районі з півдня і заходу, також ведуть штурмові дії з метою блокування логістичного забезпечення українських підрозділів.

Карта бойових дій в Україні на 01.07.2022

На Харківському напрямку армія РФ зосередили угруповання військ Західного військового округу, вони стоять в обороні на раніше зайнятих рубежах.

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Війська ворога на Слов’янському напрямку також обороняються, але перегруповуються та намагаються покращити своє тактичне положення.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на оточенні наших військ у районі Лисичанська з півдня та заходу, встановленні повного контролю над Луганською областю. Веде штурмові дії з метою блокування логістичного забезпечення українських підрозділів.

На Луганщині ворог намагається взяти під контроль ділянку автошляху Бахмут — Лисичанськ, але успіху не має.

Окупанти активізували бойові дії на Краматорському напрямку. Спроба покращити тактичне положення поблизу Покровського для росіян закінчилася невдачею.

На Бахмутському напрямку противник обстрілює із артилерії райони населених пунктів Берестове, Яковлівка, Відродження, Майорськ та Вугледарської ТЕС. Намагається покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Покровське, успіху не має.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07 орієнтовно склали:

особового складу — близько 35 750 осіб ліквідовано;

танків — 1 577 одиниць;

бойових броньованих машин — 3 736 одиниць;

артилерійських систем — 796 одиниць;

РСЗВ — 246 одиниць;

засобів ППО — 105 одиниць;

літаків — 217 одиниць;,

гелікоптерів — 186 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 645 одиниць;

крилатих ракет — 143 одиниці;

кораблів /катерів — 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 610 одиниць;

спеціальної техніки — 61 одиниця.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 128-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: ISW, Генштаб ЗСУ