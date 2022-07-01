Ми зобов’язані перемогти в цій війні: Зеленський звернувся до учасників 4GameChangers Festival

Липень, 01 в 9:22

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників 4GameChangers Festival, закликавши подвоїти зусилля для перемоги над російською агресією – інакше вороги демократії та свободи повірять, що гра може змінитись на їхню користь.

– Погляньте, як легко одна держава створила масштабну загрозу для багатьох інших, небезпечну хвилю…Наприклад, загрозу масштабного голоду. РФ заблокувала Чорне море, і у неї в заручниках тепер мільйони людей. Ми всі в заручниках. Ви у неї в заручниках. Якщо не зняти цю загрозу голоду, якщо не розблокувати Чорне море, то результатом продовольчої кризи буде таке міграційне цунамі, яке досягне і вас, хоча Австрія знаходиться далеко від моря, – наголосив глава держави.

За його словами, гаманці європейців надто залежні від того, скільки з них хоче витягнути одна держава.

– Одна держава не може ламати життя всій Європі чи навіть усьому світу. Ця гра має змінитися! Україна дає цей шанс – зробити потрібні кроки. Україна дає час, щоб встигнути їх зробити. Ми зобов’язані перемогти в цій війні, розпочатій Росією, щоб надії всіх нормальних людей на мирне та прогресивне майбутнє справді змогли реалізуватися, – сказав Зеленський.

Він сказав, що це, зокрема, завдяки допомозі Астрії, і закликав подвоїти активність в підготовці сьомого пакету санкцій ЄС проти РФ.

Зараз дивляться

– Тільки в цей час, тільки цими місяцями, тільки цьогоріч можуть бути зроблені потрібні кроки. Або гра зміниться на користь Європи, або вороги демократії та свободи повірять, що гра може змінитись на їхню користь. Ми маємо встигнути, – підсумував президент України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 128-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.