Липень, 01 в 11:37

На Херсонщині українська авіація завдала повітряний удар по скупченню живої сили російських загарбників.

Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.

– На Херсонщині українська авіація завдала повітряний удар по скупченню живої сили супротивника, – зазначив він.

За його словами, росіяни зазнали дуже великих втрат серед особового складу.

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Зазначимо, що раніше оперативне командування Південь повідомило про знищення 35 російських окупантів та двох модернізованих танків Т-72Б3. Також ракетно-артилерійськими підрозділи знешкодили чотири одиниці іншої броньованої техніки.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни знищили вже близько 35 750 загарбників. За минулу добу ЗСУ ліквідували чотири ворожі танки, 10 бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, збили один гелікоптер і чотири безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 128-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Генштаб ЗСУ