Липень, 01 в 8:30

В Одеській області вночі 1 липня третя ворожа ракета під час нічного обстрілу влучила ще в одну базу відпочинку.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

– Одеська область. Третя ворожа ракета під час нічних обстрілів влучила ще в одну базу відпочинку. Подробиці – пізніше, – зазначив він.

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Раніше в оперативному командуванні Південь зазначали, що по Білгород-Дністровському росіяни вдарили трьома ракетами Х-22. Їх запускали з напрямку Чорного моря зі стратегічних бомбардувальників Ту-22.

Одна ракета влучила в дев’ятиповерховий житловий будинок, а друга – в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. У багатоквартирному будинку повністю зруйновано цілий під’їзд на дев’ять поверхів.

Внаслідок ракетних ударів по Одеській області загинули 17 людей, ще 31 – постраждала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 128-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: ДСНС