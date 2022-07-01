На Одещині третя ворожа ракета влучила в іще одну базу відпочинку
В Одеській області вночі 1 липня третя ворожа ракета під час нічного обстрілу влучила ще в одну базу відпочинку.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
– Одеська область. Третя ворожа ракета під час нічних обстрілів влучила ще в одну базу відпочинку. Подробиці – пізніше, – зазначив він.
Раніше в оперативному командуванні Південь зазначали, що по Білгород-Дністровському росіяни вдарили трьома ракетами Х-22. Їх запускали з напрямку Чорного моря зі стратегічних бомбардувальників Ту-22.
Одна ракета влучила в дев’ятиповерховий житловий будинок, а друга – в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. У багатоквартирному будинку повністю зруйновано цілий під’їзд на дев’ять поверхів.
Внаслідок ракетних ударів по Одеській області загинули 17 людей, ще 31 – постраждала.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 128-му добу.
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Фото: ДСНС