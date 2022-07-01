Ніхто не довіряє Путіну: канцлер Австрії про коридори для вивезення зерна

Липень, 01 в 16:03

Заяви президента РФ Володимира Путіна про безпечність коридорів у Чорному морі для вивезення зерна з портів України досить сумнівні, тому потрібні міжнародні гарантії.

Про це сказавфедеральний канцлер Австрії Карл Негаммер на фестивалі цифрових технологій та медіа 4Gamechangers у Відні.

– Путін заявив, що готовий гарантувати ці коридори (коридори у Чорному морі для експорту зерна з українських портів, – Ред.). Зустрічна вимога до України – вони повинні прибрати морські міни біля Одеси. Але це, звичайно, абсурд, адже ніхто не довіряє Путіну у нинішній воєнній ситуації. Україна виходить з того, що як тільки вони приберуть міни, ВМФ Росії скористається нагодою, щоб захопити Одесу. І тому потрібні гарантії. Це дуже важливо, – говорить канцлер.

Він повідомив, що продовольча криза, яка назріває у світі, пов’язана з тим, що українські порти у Чорному морі заблоковані російським військово-морським флотом. ООН і Туреччина долучені до розблокування цих портів, при цьому Анкара готова відправити військові кораблі для забезпечення безпеки цих коридорів та протидії їх використання Росією для нападу на Одесу.

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– Туреччину визнає як Україна, так і Росія. І Туреччина вже заявила про готовність надати гарантії, це означає відправити турецькі ВМС у Чорне море з метою забезпечення цих гарантій безпеки для України, щоб російський ВМФ не скористався прогалинами у безпеці, – сказав Негаммер.

Джерело: Укрінформ

Фото: Getty Images