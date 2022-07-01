Пов’язаний із російським олігархом: суд заарештував активи Миколаївського глиноземного заводу

Липень, 01 в 16:41

Акції та гроші Миколаївського глиноземного заводу, який пов’язаний із російським олігархом Олегом Дерипаскою, заарештовано за рішенням суду. Підставою для такого рішення стало кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків і розтрати майна в особливо великих розмірах менеджментом заводу.

Перечинський районний суд Закарпатської області арештував корпоративні права підприємства. Ці акції належать фірмам Гуардон Україна і Компанія Алюміній України.

За інформацією у судовому реєстрі, відповідна ухвала датована 30 березня 2022 року, а 31 травня його підтвердив Закарпатський апеляційний суд.

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Водночас були арештовані гроші на рахунках заводу в Ощадбанку, Райффайзен Банку, МР Банку.

Загальна сума фінансових і господарських операцій, що викликають сумніви у поліції, становить понад 200 млн грн. У матеріалах правоохоронців стверджується, що мали місце факти заниження податкових зобов’язань, завищення суми бюджетного відшкодування ПДВ, завищення податкового кредиту.

Довідка. Миколаївський глиноземний завод — одне з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії. Російський олігарх Олег Дерипаска отримав контроль над підприємством на початку 2000-х років.

У 2016 році Україна запровадила санкції проти компаній Олега Дерипаски ОК Русал і пов’язаної з нею кіпрської Judson Trading Limited. Наступного року Миколаївський глиноземний завод повідомив, що Русал продав МГЗ сировинному трейдеру Glencore (Швейцарія). Утім, у 2018 році стало відомо, що Олег Дерипаска залишив контроль над заводом.

1 березня 2022 року компанія Русал Олега Дерипаски заявила, що тимчасово припинила виробництво на Миколаївському глиноземному заводі.

Джерело: Закарпатський апеляційний суд

Фото:Pexels