Пов’язаний із російським олігархом: суд заарештував активи Миколаївського глиноземного заводу
Акції та гроші Миколаївського глиноземного заводу, який пов’язаний із російським олігархом Олегом Дерипаскою, заарештовано за рішенням суду. Підставою для такого рішення стало кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків і розтрати майна в особливо великих розмірах менеджментом заводу.
Перечинський районний суд Закарпатської області арештував корпоративні права підприємства. Ці акції належать фірмам Гуардон Україна і Компанія Алюміній України.
За інформацією у судовому реєстрі, відповідна ухвала датована 30 березня 2022 року, а 31 травня його підтвердив Закарпатський апеляційний суд.
Водночас були арештовані гроші на рахунках заводу в Ощадбанку, Райффайзен Банку, МР Банку.
Загальна сума фінансових і господарських операцій, що викликають сумніви у поліції, становить понад 200 млн грн. У матеріалах правоохоронців стверджується, що мали місце факти заниження податкових зобов’язань, завищення суми бюджетного відшкодування ПДВ, завищення податкового кредиту.
Довідка. Миколаївський глиноземний завод — одне з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії. Російський олігарх Олег Дерипаска отримав контроль над підприємством на початку 2000-х років.
У 2016 році Україна запровадила санкції проти компаній Олега Дерипаски ОК Русал і пов’язаної з нею кіпрської Judson Trading Limited. Наступного року Миколаївський глиноземний завод повідомив, що Русал продав МГЗ сировинному трейдеру Glencore (Швейцарія). Утім, у 2018 році стало відомо, що Олег Дерипаска залишив контроль над заводом.
1 березня 2022 року компанія Русал Олега Дерипаски заявила, що тимчасово припинила виробництво на Миколаївському глиноземному заводі.
Джерело: Закарпатський апеляційний суд
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