Липень, 01 в 16:59

Острів Зміїний у Чорному морі, який Збройні сили України звільнили від військ РФ, має стратегічне значення. Втративши острів, окупанти не зможуть вести розвідку та висаджувати морський десант на українське узбережжя.

Про це розповів в ефірі телемарафону військовий експерт Олег Жданов, коментуючи стратегічну роль острова та втечу з нього російських військ.

– По-перше, вони (війська РФ, – Ред.) втратили можливість вести розвідку та коригувати вогонь у певній акваторії Чорного моря. І друге, на мій погляд, головне – вони втратили можливість забезпечувати висадку морського десанту, якби вони на таку наважилися. Ось яку роль відігравав острів Зміїний… Як тільки в нас з’явилася можливість, ми почали методично знищувати гарнізон острова, – наголосив Жданов.

Експерт додав, що ЗСУ починають “наводити лад” в акваторії Чорного моря: йдеться про досягнення вогневого паритету з військами РФ.

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Жданов також висловив думку, що повертати український гарнізон на Зміїний поки що зарано, оскільки острів перебуває під перехресним вогнем.

– На сьогодні, я так розумію, єдине завдання, яке залишилося, – це встановити прапор (України, – Ред.) на острові. Але сьогодні ще зарано висаджувати гарнізон, тому що острів знаходиться під перехресним вогнем обох сторін конфлікту, – зазначив Жданов.

Про звільнення острова Зміїний стало відомо 30 червня. Українські захисники змусили окупантів поспіхом евакуювати залишки гарнізону з острова.

В РФ спробували “зберегти обличчя” та охрестили свою втечу зі Зміїного “жестом доброї волі”. Цю заяву жорстко висміяли користувачі соцмереж.