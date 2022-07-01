Липень, 01 в 17:53

Служба безпеки України продемонструвала розмову з російським окупантом, який розповідав про обстріл мирного населення у Маріуполі та пояснює, як військове керівництво намагалось втримати їх від відмови продовжувати війну.

Як зізнається СБУ загарбник, командири казали, що треба діяти на випередження, бо їм відома навіть дата “нападу” України на Росію – 26 лютого.

– 23 числа одержали наказ про висадку на території України. 24 лютого висадились… Аргументували це тим, що 26 лютого Україна мала напасти на нас. І що цією висадкою ми припинили напад, – розповідає полонений окупант.

СБУ зазначає, що російський загарбник після потрапляння у полон “різко” змінив своє ставлення. Уродженець Криму розповідав українським спецслужбам, що нібито “не знав”, куди вони їдуть і які саме об’єкти обстрілюють.

Зараз дивляться

– Коли їх повернули до місця дислокації у березні, його взвод підписав рапорти-відмови від участі у “спецоперації”. Але командування знову відправило їх в Україну. І вже після цього солдат, який “відмовився” продовжувати війну – здійснив по українському Маріуполю близько 400 мінометних обстрілів! І знову ж таки – “нічого не знав” про це, – переказали спецслужби слова окупанта.

Крім того, російський загарбник стверджує, що військове командування намагалось втримати військовослужбовців від відмови продовжувати воювати обіцянками в 10 млн рублів та наданням квартир, якщо ті залишаться до кінця “спецоперації”.

– Нам давали координати, ми за ними працювали. Випустили по всьому місту близько 400 мін, – каже окупант.

Наразі правдивість його свідчень перевіряють співробітники СБУ. Уся інформація від російського солдата детально вивчається і буде долучена до кримінального провадження за фактом російської агресії проти України та використана у міжнародних судових інстанціях.

Фото: Маріупольська міська рада