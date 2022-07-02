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Факти / Україна

Росія після втечі з острова Зміїний обстріляла його фосфорними бомбами – Залужний показав відео

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Росія після втечі з острова Зміїний обстріляла його фосфорними бомбами – Залужний показав відео
Фото: УНІАН

Російські літаки нанесли авіаудари по острову Зміїний попри заяви, що на острові були “завершено виконання завдань”.

Відповідне відео авіаударів оприлюднив головнокомандувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний.

– Керівництво збройних сил РФ не дотримується навіть власних заяв, які декларують “жест доброї волі”. Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Більбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито “завершили виконання завдань”, – написав Валерій Залужний.

Він наголосив, що усі, хто ще говорить про якісь домовленості з Росією, мають знати про факт атак з боку РФ.

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– Єдине, в чому противник послідовний, це незмінна “влучність” нанесення ударів. Увага на відео, – написав Залужний, додавши відео атаки РФ на острів.

На самому ролику можна побачити, як два з трьох снарядів падають поза межами острова і влучають в воду.

Нагадаємо, що 30 червня українські захисники змусили російських загарбників покинути острів Зміїний.

Згодом в оперативному командуванні ЗСУ Південь розповіли, скільки техніки російські війська втратили під час відступу з острова.

Факти ICTV також підготували матеріал про те, як ЗСУ вибили росіян з острова та як його звільнення вплине на подальшу оборону півдня України.

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Фото: Валерій Залужний

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